Atalanta, alla scoperta di Pobega. Mediano che si inserisce e tira da fuori (ma non è Koopmeiners)

L a sessione di calciomercato estiva ha ufficialmente aperto i battenti. Nel frattempo, le squadre di serie A si preparano a dare vita al consueto carosello dei raduni. Le formazioni si ritroveranno a ranghi incompleti per via delle assenze dei giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Tra quelli che si presenteranno, alcuni cambieranno casacca proprio durante il periodo di preparazione, lasciando spazio ai nuovi arrivi. Il mercato per ora, pare sia fatto più da “suggestioni” che da vere e proprie “trattative”. I movimenti ufficiali sono pochi, e l’assenza di liquidità che colpisce tutti i campionati d’Europa condiziona pesantemente la campagna trasferimenti. Per questa ragione i club si spendono a “sondare” il terreno su diversi profili, nella maggior parte dei casi senza nemmeno intavolare delle vere e proprie trattative. In questa prima fase di calciomercato, la differenza tra chi fa il prezzo, ed in questo modo cerca liquidità per dare “concretezza” alle proprie ambizioni, e chi deve invece aprire il portafoglio è ancora notevole. Alla situazione sopra descritta parrebbe aderire l’ultimo giocatore individuato da Sartori ed il suo staff, che risponde al nome di Tommaso Pobega di proprietà del Milan.