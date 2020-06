Atalanta, analisi di bilancio/1 Terzo posto e Champions, pagati 11,7 milioni di premi. Quanto costa S. Siro? Tutti i conti

N ei giorni scorsi l’Atalanta ha pubblicato il bilancio dell’anno solare 2019, da cui si evince un utile d’esercizio di 26.497.451 euro. Aggiunti ai quasi 24 milioni del 2018 e ai 26,7 milioni del 2017, fanno la bellezza di 77 milioni di euro di profitto netto in un triennio, un valore insolito per il calcio italiano. L’utile d’esercizio è il risultato della differenza tra tutti i ricavi e i costi di competenza dell’anno solare in questione. Per spiegare come la società nerazzurra è stata in grado di generare un utile di quasi 26 milioni e mezzo nel 2019 ripercorriamo le singole voci, soffermandoci sulle più importanti con questo approfondimento e con altri che pubblicheremo nelle prossime settimane.