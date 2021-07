Atalanta, c’è una classifica in cui non si cresce: il valore del brand. Dal 46° posto del 2018 all’esclusione dalla Top 50

I l brand non è semplicemente il marchio di un’azienda bensì secondo una traduzione non semplicemente letterale è il modo in cui un’azienda, un prodotto, un servizio vengono percepiti dal pubblico. Di fatto è uno dei beni più preziosi per le aziende commerciali ed infatti qualsiasi strategia di marketing mira a mantenere un brand affidabile e riconoscibile. La società Brand Finance, fondata nel 1996 sede a Londra e presente in 20 paesi, è leader nella valutazione dei brand ed analizza con cadenze regolari circa 5000 marchi commerciali di vari settori, una volta all’anno si occupa anche di calcio con la pubblicazione denominata “Brand Finance Football 50” con la quale stila la classifica delle prime 50 società calcistiche per importanza del brand. Diciamo subito che l’Atalanta era apparsa in questa prestigiosa lista al 46° posto nel 2018 ma poi ne è uscita nonostante la crescita dei suoi risultati sportivi. Vediamo di capirci qualcosa di più.