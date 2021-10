Atalanta, che fine hanno fatto i 17 sudamericani «spariti» negli ultimi 10 anni? Ecco le storie (alcune incredibili)

C he fine hanno fatto i sudamericani? Che fine hanno fatto i sudamericani che, dal 2010 in poi, hanno militato nell’Atalanta? Abbiamo cercato di approfondire il tema analizzando la carriera, pre e post Atalanta, di ogni calciatore preso in esame. Non ci soffermeremo sui giocatori rimasti nell’«Europa che conta» dopo esser passati da Bergamo, ad esempio Gomez (Siviglia), Ibanez (Roma) o Mojica (Elche), ma cercheremo di capire che giro hanno fatto i sudamericani che sono un po’ «spariti dai radar». Andiamo con ordine, dai più “anziani” ai più freschi. Allacciate le cinture, che scavalchiamo l’Atlantico.