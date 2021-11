Atalanta, che guaio l’infortunio di Gosens: rischio out altri 2 mesi. Cosa sono le ricadute, e perché capitano (spesso)

di Matteo Spini e Robin Albergoni

S i ipotizzava che tornasse in campo oggi, o almeno questo era quanto programmato da Gasperini, che aveva annunciato un probabile ritorno proprio per Atalanta-Venezia: invece no, Gosens non ci sarà. E il suo rientro slitta di molto. Pessime notizie per l’Atalanta, che ieri ha avuto la conferma di ciò che temeva: si deve parlare di ricaduta. L’ha comunicato il club nerazzurro, che per adesso non ha approfondito l’esito della risonanza a cui il giocatore si è sottoposto ieri pomeriggio: oggi potrebbero arrivare maggiori informazioni. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma una cosa è quasi certa: il 2021 di Gosens è già finito. Salvo sorprese, il terzino resterà fuori ancora a lungo: molto probabilmente due mesi, in ogni caso sicuramente non meno di uno. Salterà una decina di partite di A, più il Villarreal in Champions, più probabilmente gli impegni di gennaio in Coppa Italia. Se l’obiettivo era riaverlo per l’ultima gara del girone di Champions, il contatore ora si sposta inevitabilmente sull’eliminazione diretta (che sia di Champions o di Europa League).