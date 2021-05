Atalanta, chi resta, chi va, chi è in bilico. Salutiamo Ilicic, forse Gollini e Gosens. Ecco 5 profili per rinforzare la rosa

L’ attaccante esterno in grado di saltare l’uomo; il sostituto all’altezza del big che potrebbe partire; un portiere se c’è la possibilità di migliorare. Gli obiettivi dell’Atalanta per il calciomercato hanno dei nomi: Boga (Sassuolo) in attacco e Musso (Udinese) tra i pali sono i primi obiettivi. A questi vanno aggiunti Tomiyasu (Bologna) per completare e ringiovanire la difesa, Schouten (Bologna) per inserire una riserva di de Roon, l’ex Zappacosta per completare le fasce. Ovviamente questi sono gli obiettivi, di certo non arriveranno tutti e magari non arriva nessuno di questi. Ma giocatori equivalenti sì. Ma la strategia dell’Atalanta è chiara: se possibile bisogna migliorare passando dalla Serie A, da giocatori che danno garanzie. Sanno dove vanno a giocare e hai la certezza che sono competitivi in questo calcio. Senza che servano sei mesi d’ambientamento. L’esperienza fatta con Romero e Pessina ha tracciato la via. Poi magari per questioni economiche si andrà altrove, ma chi arriverà avrà queste caratteristiche.