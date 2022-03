Atalanta, col Bayer Leverkusen è sfida anche sugli incassi dal vivaio. E i tedeschi (per ora) sono davanti. Ecco i dati

S i può essere soddisfatti di un 7° posto se questo non ha a che fare con la classifica della Serie A ma riguarda una graduatoria globale. Il club nerazzurro occupa infatti la settima posizione nella classifica dei club che hanno ottenuto i maggiori ricavi dai giocatori provenienti dai propri settori giovanili dal luglio 2015 a fine 2021. La classifica, redatta dal CIES Football Observatory, un’organizzazione indipendente di ricerca sul calcio con sede a Neuchatel (Svizzera), prende in considerazione per ogni società solo i giovani che hanno trascorso almeno un triennio nei periodi compresi tra il 15° e il 21° compleanno, anche se poi sono stati venduti anni dopo. In tal modo sono esclusi quei giovani che molte società rilevano da altri club ma che poi vengono quasi subito ceduti, a titolo definitivo o provvisorio, perché non considerati idonei alle esigenze della società o anche solo per fare cassa. Stante la loro permanenza ridotta, secondo i ricercatori del CIES, non sono veri e propri frutti del settore giovanile.