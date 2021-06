Atalanta: come gioca Botman, obiettivo per la difesa. Top per anticipi e gioco aereo, forse meglio nella linea a 4

A nche se la sessione estiva di calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto i battenti, continuano sotto traccia le manovre dei club di tutta Europa alla ricerca i rinforzi per la prossima stagione. Ovviamente in tutto questo anche l’Atalanta sta facendo la sua parte. Gli operatori di mercato sono impegnati in quelli che potremmo considerare i primi «abboccamenti». Si incontrano, discutono i possibili passaggi e si ”ipotizzano” le relative cifre. Qualcuno di questi incontri si tradurrà poi in un’effettiva operazione di mercato, mentre di tanti altri (forse la parte più consistente) non se ne farà niente. Come tutti sappiamo benissimo, il calciomercato ha i suoi tempi e le strategie differiscono da club a club. Vi è però una linea generale di condotta alla quale la maggior parte delle formazioni si attengono. Prima si sistemano le panchine, poi si completano gli affari minori e si aspetta che i club di vertice si muovano, mettendo in circolo liquidità. Alcuni Club (quelli che solitamente hanno liquidità a disposizione) cercano di anticipare il mercato e battere le concorrenti dirette. Questa resta però sempre un’operazione abbastanza rischiosa, dove si finisce per comprare a prezzi troppo alti. Gli effetti (economici) della pandemia e l’Europeo in corso stanno ovviamente condizionando anche questa primissima parte di mercato, dove i movimenti (anche a livello di pre accordi) sono stati sin qui veramente pochi. Chi vuole vendere o comprare giocatori impegnati nella massima competizione continentale per nazioni, aspetta che il torneo sia finito. Le prestazioni buone o cattive di un atleta possono infatti far lievitare o abbassare considerevolmente il prezzo del suo cartellino. Più facile in questo periodo andare un po’ oltre gli accordi preliminari per quei giocatori che invece non sono impegnati nelle competizioni internazionali. Tra questi profili c’è anche l’olandese Sven Botman, difensore centrale de Lille che negli ultimi giorni sembra entrato prepotentemente nei radar dello staff nerazzurro.