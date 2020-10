Atalanta, come gioca la Primavera? Fasce laterali, palla a terra e velocità. La difesa ancora in rodaggio

È un’Atalanta completamente rinnovata quella che ha cominciato il campionato Primavera 1 2020/2021: sono infatti rimasti in pochissimi del fortissimo gruppo che ha vinto i due ultimi campionati. Tra le cessioni in prestito ad altre squadre ci sono stati i vari Guth e Okoli, lo scorso anno coppia di centrali di difesa titolari, ma anche Colley, Cambiaghi, Brogni e molti altri ragazzi. Sicuramente il trasferimento che più ha fatto clamore è stato quello di Amad Diallo (Traorè), trasferitosi al Manchester United per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni, bonus compresi. Mister Brambilla si è quindi ritrovato a guidare una squadra nuova, che fa affidamento su giocatori di maggior esperienza e talento come Cortinovis, Panada e Gyabuaa per far crescere la nuova leva di ragazzi proveniente dall’importante settore giovanile bergamasco. In questo approfondimento cercheremo di capire i principi di gioco della squadra giovanile atalantina.