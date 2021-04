Atalanta-Comune, ecco l’ipotesi che può sbloccare la nuova Sud: parcheggio «ristretto» e sistemazione del campo Utili

P otrebbe essere il colpo a sorpresa, quello in grado di cambiare la partita al 90°. Bocche rigorosamente cucite dentro e fuori dagli spogliatoi, ma ci potrebbe anche essere un finale imprevisto nel restyling del Gewiss Stadium. L’Atalanta porterà ovviamente a termine il progetto ma forse con qualche importante novità e cambio di prospettiva rispetto alla versione di partenza. Se fino a qualche settimana fa la strada maestra sembrava quella di un cantiere in due fasi, tale da consentire la realizzazione della nuova curva Sud già quest’estate e in quella successiva del parcheggio interrato da 300 posti auto come standard qualitativo, ora si farebbe largo un’altra ipotesi molto più complessa e a suo modo clamorosa. Un parcheggio sotterraneo small da soli 90 posti riservato all’Atalanta sotto la Sud e piazzale Goisis che rimarrebbe destinato alla sosta in superficie così com’è attualmente. La società nerazzurra realizzerebbe come standard la riqualificazione del campo Utili di via Baioni, quello dove generazioni di giovani atalantini hanno tirato i primi calci e inseguito il sogno dei provini.