Atalanta, da Zapata ai 99 gol: ecco i 10 dati di questo 2019 da leggenda

È stato un anno pazzesco, il più bello di sempre. La cavalcata in Coppa Italia con il 3-0 alla Juve, terminata solo in finale. Una rimonta incredibile in campionato fino al terzo posto e la conquista della Champions League. Poi il calciomercato, la permanenza di tutti i big, i nuovi acquisti e l’inizio della stagione. Un’Atalanta in corsa per il quarto posto, qualificata agli ottavi di finale della competizione più importante al mondo, tra le sedici migliori d’Europa. A noi di Corner, però, piace parlare di numeri. E questi sono tutti i numeri della stagione più bella di sempre.