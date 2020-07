Atalanta, dal sogno amichevole al quarto di Champions: ecco i fuoriclasse del PSG. Ma il confronto dei dati è una sorpresa

S arà Atalanta contro Paris Saint-German ai quarti di finale di Champions League. E pensare che a giugno di un anno fa il presidente Percassi, durante una puntata di TuttoAtalanta, sperava di poter organizzare con i francesi un’amichevole estiva: «Siamo andati a studiarli», diceva, raccontando dell’amicizia con la dirigenza del club parigino. Il sogno di una sfida con una delle squadre più forti al mondo diventa realtà, ma di amichevole - a Lisbona - ci sarà ben poco. Oggi è impossibile dire se sia andata bene o male, arrivati a questo punto della competizione più importante al mondo si possono trovare di fronte solo grandi club, i migliori d’Europa. Ci sono però parecchi aspetti da sottolineare, come il fatto che tutte le maggiori favorite per la vittoria finale sono dall’altra parte del tabellone rispetto ai nerazzurri: Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e, perché no, anche la Juventus. All’Atalanta è toccato il PSG, la vincente troverà in semifinale una tra Lipsia e Atletico Madrid. Da questo punto di vista poteva andare peggio. Studiamo già oggi i prossimi avversari.