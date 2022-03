Atalanta e Bayer Leverkusen, tutti i confronti: tedeschi superiori per storia e business. Sì, è una sfida da Champions

Numero 14 per vocazione, mai titolare in redazione, giostra da jolly proponendosi all’allenatore di turno quando crede di avere un’idea utile a sparigliare le …

F atta eccezione per Youtube e il risultato finale del bilancio, l’Atalanta è inferiore al Bayer Leverkusen in tutte le voci. D’altra parte parliamo pur sempre di una società sportiva di proprietà di un colosso come la Bayer che nel 2020 ha fatturato 41,4 miliardi di euro e dà lavoro a poco meno di 100 mila dipendenti. Delle 16 formazioni impegnate negli ottavi di Europa League, il Bayer Leverkusen è 4° per valore della rosa. Secondo Transfermarkt il suo organico vale 417,45 milioni di euro mentre quello dell’Atalanta, quinta in questa classifica, è di 379,9 milioni di euro.