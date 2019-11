Atalanta e Brescia a confronto: «vicine» solo in difesa. L’attacco piange (nonostante Balotelli)

F inalmente derby. Manca dall’aprile 2006, in Serie A dal 2005. Un’attesa lunghissima, che terminerà oggi alle 15, quando al Rigamonti inizierà la 57esima sfida tra Atalanta e Brescia. Guardano la classifica, sono due squadre che non hanno niente in comune, la superiorità dei nerazzurri è evidente: 15 punti in più dopo 13 giornate, 21 gol segnati in più, solo 2 gol subiti in meno. Abbiamo confrontato le statistiche medie ogni 90 minuti di Atalanta e Brescia ed è proprio la fase difensiva quella con la forbice più stretta tra i numeri delle due quadre.