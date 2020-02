Atalanta e Genoa, i numeri allo specchio riflettono la classifica: quanta distanza

S i torna in campo e torna il confronto di Corner tra i numeri messi a segno in stagione dall’Atalanta e quelli dell’avversaria di giornata: il Genoa. Un confronto simile, molto simile, a quello di due settimane fa, quando a Bergamo è arrivata la Spal. I rossoblù sono una delle squadre più in difficoltà del campionato e annaspano in zona retrocessione da inizio anno. Ma le insidie in Serie A sono sempre dietro l’angolo e l’Atalanta lo sa bene, per questo - dopo lo 0-7 di Torino - quella di oggi è un’occasione che proprio non si può fallire. I numeri lo confermano.