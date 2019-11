Atalanta e Juventus, la sfida dei numeri. La distanza non è così marcata

A talanta-Juventus è un vero e proprio big match. Chi l’avrebbe mai detto qualche anno fa? Nessuno. E invece, dopo 12 giornate, ci sono solo 10 punti di distacco in classifica tra bianconeri e nerazzurri, in una partita dal fortissimo sapore di alta classifica. Perché la squadra di Gasperini vuole tornare a correre in campionato, dopo aver raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite. Quella di Sarri, invece, sa che non può permettersi passi falsi per difendere il primo posto. Atalanta-Juventus è un vero e proprio big match. Lo dicono i numeri. Andiamo a scoprirli