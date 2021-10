Atalanta e Manchester, confronto a 360 gradi. Bergamo, la piccola che cresce. I Red Devils, gigante in frenata. Tutti i dati

Numero 14 per vocazione, mai titolare in redazione, giostra da jolly proponendosi all’allenatore di turno quando crede di avere un’idea utile a sparigliare le …

S e già il confronto fra la Juventus o le milanesi e l’Atalanta appare improbo, sotto ogni punto di vista, se non per le prestazioni sul terreno di gioco (nell’ultimo triennio la Dea si è sempre messa dietro in classifica almeno una di queste tre), ancora più improponibile è il parallelo con il Manchester United. Nonostante la crescita esponenziale del club nerazzurro sotto la gestione Gasperini e la presidenza Percassi, le due società paiono infatti ancora appartenere a due galassie lontane anni luce. Negli Stati Uniti, dove il principio cardine è l’equilibrio, due realtà così differenti non sarebbero parte dello stesso campionato, complice anche la vicinanza tra Bergamo e Milano. Il Manchester United ha la terza rosa per valore dell’attuale Champions League, secondo i dati di Transfermarkt: i suoi 907,25 milioni di euro sono inferiori solo ai cugini del City e al Paris Saint-Germain. L’Atalanta occupa invece il 16° posto con 415,35 milioni di euro, quasi mezzo miliardo in meno dei diavoli rossi. Persino la Juventus, che ha l’organico più ricco d’Italia, è lontana dal Manchester United oltre 300 milioni di euro.