Atalanta e Milan, antipasto con tutti i numeri. Sarà la sfida del possesso palla

L’ ultima partita del 2019, una partita fondamentale per l’Atalanta e per il Milan. Due squadre con situazioni di classifica totalmente diverse, ma con un assoluto bisogno di punti per chiudere bene l’anno e restare in alto. I nerazzurri vogliono continuare a inseguire la zona Champions, i rossoneri devono riscattare il pareggio casalingo col Sassuolo per rincorrere le concorrenti, che davanti cercano di scappare. Eccoci quindi al consueto confronto dei numeri in media ogni 90 minuti: ci svela che l’Atalanta difende di più e meglio, ma ha subito più gol. Poi in fase d’impostazione i numeri sono molto simili, ma per quanto riguarda l’attacco non c’è paragone.