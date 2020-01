Atalanta e Parma allo specchio: anche i numeri raccontano due stili di gioco opposti

F inalmente si torna in campo. Dopo due settimane di sosta, le voci di mercato lasciano spazio al calcio giocato e per l’Atalanta, reduce dai 5 gol rifilati al Milan, non c’è una partita facile. A Bergamo arriva il Parma di Kulusevski, settimo in classifica a -6 dai nerazzurri. I gialloblù non perdono dal primo giorno di dicembre, sconfitti proprio dal Milan e sognano un ritorno nelle coppe europee dopo il fallimento della società nel 2015. Questo dice la semplice classifica, ma cosa rispondono i numeri? Torna il confronto dei dati in media a partita tra Atalanta e Parma, in fase difensiva, d’impostazione e offensiva.