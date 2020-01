Atalanta e Spal, i numeri non lasciano scampo: (sulla carta) non ci sarà partita

R ialzare la testa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina: è questa la parola d’ordine in casa Atalanta e l’occasione è ghiotta. Bisogna sfruttare i risultati delle dirette concorrenti per provare ad allungare nelle zone alte della classifica. Per farlo bisogna battere, questa sera, la Spal ultima in classifica. In uno stadio di Bergamo sempre più fortino della squadra di Gasperini visto il doppio 5-0 consecutivo contro Milan e Parma. Senza troppi giri di parole: i numeri dicono che l’Atalanta è nettamente superiore alla squadra di Semplici, ma sono numeri da confermare sul campo.