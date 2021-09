Atalanta e Young Boys, tutti i dati. Bergamo meglio in Europa, Berna domina in Svizzera (sul resto, insegue da lontano)

F atta eccezione per le prime tre lettere della città di origine (Bergamo e Berna), Atalanta e Young Boys hanno poco altro in comune. I gialloneri sono una delle formazioni più vincenti di Svizzera con 15 campionati conquistati, a cui aggiungono 19 secondi posti e 12 terzi. D’altra parte, dei 124 campionati svizzeri di massima serie ne hanno disputati ben 115: meglio ha fatto solo il Grasshoppers con 116 mentre il Basilea è a quota 113, lo Zurigo a 112, il Servette a 109 e il Losanna a 106. La bacheca dello Young Boys conta inoltre su 7 coppe nazionali (l’ultima l’anno scorso, a 33 anni dalla penultima), una Coppa di Lega svizzera (1975/76) e una Supercoppa nazionale (1986). L’Atalanta,pur essendo la regina delle provinciali del calcio italiano, non è stata presente in 29 dei 90 campionati di Serie A a girone unico e non è mai andata oltre il terzo posto finale, piazzamento conseguito in tutte le ultime tre edizioni. Nel suo palmares appare solamente la Coppa Italia 1962/63 nonostante le 5 finali, di cui un paio nelle ultime tre edizioni andate in archivio. Uscendo invece dai confini nazionali, lo Young Boys si è tolto rare soddisfazioni. La più grande - anche se decisamente anomala - nella Coppa dei Campioni 1958/59: al primo turno superò a tavolino il Manchester United che per pudore dopo la tragedia aerea di Monaco di Baviera costata la vita a 8 suoi calciatori (23 le vittime totali) si rifiutò di partecipare.