Atalanta, ecco chi è Depaoli. Sulla destra con Gasp dovrà «imparare» ad attaccare (e a segnare: 0 gol in carriera)

U n’Atalanta straordinaria nelle prime due giornate di campionato, capace di segnare otto gol in due trasferte, quattro al Torino e poi quattro anche alla Lazio. Un’Atalanta che ha dimostrato di avere tutto, anche quest’anno, per stare lì davanti, tra le migliori del campionato italiano. Fondamentali, ancora una volta, le prestazioni degli esterni, con Hateboer e Gosens a segno nella sfida contro la squadra di Inzaghi, due giocatori per cui Gasperini ha bisogno di alternative valide, visto che Castagne è andato al Leicester. Come riserva di Gosens, sulla sinistra, è arrivato il colombiano Mojica dal Girona, che ha giocato i minuti finali delle prime due uscite stagionali dei nerazzurri. Come riserva di Hateboer, sulla destra, la situazione è invece un po’ più complicata: dal Valencia è stato prelevato Piccini, che è però ancora alle prese con qualche guaio fisico e da quando è sbarcato a Bergamo ha svolto solamente lavoro differenziato. “Rischia di metterci in difficoltà”, ha detto Gasperini. Così l’Atalanta è corsa ai ripari ed è in dirittura d’arrivo la trattativa per Fabio Depaoli, dalla Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri.