Atalanta, ecco chi è Lee Congerton: arriva dal Leicester per l’area tecnica. Voleva portare Gosens al Leicester

U n nuovo dirigente dall’Inghilterra: all’Atalanta arriva Lee Congerton. La notizia è stata anticipata dalla stampa britannica (The Athletic) e trova conferme: il gallese entrerà nei quadri del club nerazzurro. Rispetto a quanto circolato sul web, c’è da dire che non sarà il nuovo direttore generale e i suoi compiti non si accavalleranno con quelli di Umberto Marino.