Atalanta, ecco il Real. Corazzata sì, ma sotto il miliardo e 4ª in Europa. Ma 1ª nel mondo per tifosi: 245 milioni (contro 1,3)

A talanta-Real Madrid è la classica sfida Davide contro Golia, ma questa volta la superiorità delle merengues è indiscutibile in tutte le voci, anche se poi quello che conterà sarà il responso del campo. E quello potrebbe riservare grandi sorprese, anche ricordando che il Real negli ultimi mesi ha perso due volte con lo Shakhtar Donetsk mentre la Dea un anno fa andò a vincere in Ucraina 3-0. Il Real Madrid è una corazzata la cui rosa vale al momento, secondo il sito Transfermarkt (la bibbia delle valutazioni dei calciatori di tutto il mondo), 842 milioni di euro. Un valore impressionante che lo pone al 4° posto nel mondo, dietro a Liverpool, Manchester City e Barcellona eppure solo un anno fa i bianchi della capitale erano davanti a tutti con un parco giocatori da 1,2 miliardi di euro. Il calo è dovuto in parte ad alcune cessioni (Gareth Bale e James Rodriguez valevano 32 milioni di euro) e in parte al ridimensionamento del valore dei giocatori rimasti, anche per il loro invecchiamento.