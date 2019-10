L’ idea è nata da Andrea Spolti, un bergamasco di 47 anni che da 13 anni è in giro per il mondo a coltivare il suo sogno di musicista, con un Master in pianoforte all’Università delle Hawaii nel 2009 e una carriera che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo: Corea, Cina, Malesia, Qatar, America, Emirati Arabi, Filippine, Thailandia, Oman, Australia e Singapore, tanto per citare alcune destinazioni.