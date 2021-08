Atalanta, ecco perché ha senso che Piccoli rimanga nella rosa. I suoi dati (e non solo) a supporto della tesi

I l trasferimento di Roberto Piccoli allo Spezia pare sia stato bloccato dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha voluto testare i giovane attaccante bergamasco (classe 2001) nella serie di amichevoli estive. Piccoli ha in verità sempre goduto della stima e degli incoraggiamenti da parte del tecnico nerazzurro, già dai tempi in cui militava nella primavera atalantina. Alla fine pare che Piccoli abbia convinto mister Gasperini, e con ogni probabilità Roberto finirà per restare nel gruppo dei nerazzurri che affronteranno la prossima stagione, in qualità di “bomber di scorta”. Questo, indipendentemente da come si evolverà la situazione legata a Duvan Zapata (che parrebbe “rientrata” nel momento in cui scriviamo). Per molti tifosi nerazzurri Roberto non è certo una scoperta. Il bomber della giovanili atalantine è stato capace di vincere due campionati primavera, una super coppa (primavera) e di diventare nella stagione 2019-20 il capocannoniere della UEFA Youth League. Nella passata stagione, al suo debutto nel massimo campionato, Roberto ha vestito la maglia dello Spezia, collezionando 19 presenze in A e 3 in Coppa Italia, mettendo a segno 6 reti (5 in campionato).