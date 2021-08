Atalanta, Gasperini comincia la sua 6ª stagione: è la panchina più stabile della serie A (confronto da record con le big)

C ome probabilmente avrete già letto Gian Piero Gasperini è l’allenatore di Serie A da più tempo in carica. Tuttavia la sua continua riconferma non rappresenta un fenomeno episodico nell’ultima decade di gestione Percassi. Dal 2010 ad oggi infatti si sono seduti sulla panchina nerazzurra solo Stefano Colantuono (esonerato a marzo 2015), Edoardo Reja (fino al termine della stagione 2015/16) e Gasperini. Anche restringendo alle ultime dieci stagioni la stabilità tecnica dell’Atalanta si dimostra superiore a tutte le formazioni di Serie A, a partire dalla Juventus che pur ha vinto 9 degli ultimi 10 scudetti e 5 Coppe Italia. I bianconeri hanno infatti ingaggiato prima Antonio Conte, poi Massimiliano Allegri, quindi Maurizio Sarri e Andrea Pirlo per poi tornare ad Allegri: 4 le persone coinvolte per un totale di 5 regni differenti. A quota 6 c’è il Napoli, passato da Walter Mazzarri a Rafael Benitez, quindi Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso e ora è la volta di Luciano Spalletti. E pensare che la metà di questi hanno portato ai piedi del Vesuvio almeno un trofeo, un’impresa non facile perché i partenopei non vincevano qualcosa dai primi anni Novanta, quando in panchina c’era Alberto Bigon. Vediamo ora tutti i dati.