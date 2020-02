Tutta la rosa a disposizione per Gasperini che potrà contare anche sul recupero di Castagne. Partita dal sapore particolare per il mister che ha sempre nel cuore gli anni intensi vissuti sulla panchina della squadra genovese. L’Atalanta non può, tuttavia, perdere l’occasione più che favorevole che è giunta dopo l’inaspettata sconfitta della Roma con il Sassuolo. La Champions ora è più che mai nel mirino, una vittoria permetterebbe di sopravanzare i giallorossi e portarsi solitari in quarta posizione.

Segui qui dalle 15 le fasi salienti della gara .