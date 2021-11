Atalanta, gli scenari del girone: con un punto sarà Europa League, con la vittoria ottavi. Tutti i conti e le combinazioni

L’ Atalanta dovrà battere il Villarreal per avanzare in Champions: il pareggio di ieri con lo Young Boys è amaro perché mantiene gli spagnoli in vantaggio, ma al contempo è uno scampato pericolo, perché senza il gol nel finale di Muriel sarebbe stata a serio rischio pure l’Europa League. A 90’ dalla fine della prima fase, c’è una certezza: non serviranno calcoli per capire cosa succederà all’ultima giornata. L’Atalanta può pensare a se stessa, senza interessarsi del risultato di Manchester United-Young Boys: o, almeno, potrà ignorarlo in chiave Champions. Per andare avanti nella coppa più bella, i nerazzurri dovranno vincere con il Villarreal a Bergamo: in tal caso, il sorpasso sarà consumato. Se invece finirà con un pareggio o una sconfitta, saranno gli spagnoli a raggiungere gli ottavi. Una situazione diversa rispetto a quella dell’anno scorso: anche allora l’Atalanta si presentò all’ultima sfida in piena corsa, ma nello scontro diretto con l’Ajax aveva a disposizione due risultati su tre. Stavolta il segno X è dalla parte del Villarreal.