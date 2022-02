Atalanta, gli scenari del sorteggio. Dai rischi del West Ham al revival con lo Spartak: le possibili avversarie

L’ Atalanta ha raggiunto gli ottavi di Europa League, entrando così nel tabellone principale, dopo avere superato l’anticamera del playoff. È la prima volta in cui i nerazzurri arrivano a questo punto della manifestazione, visto che nel 2017/18 ai sedicesimi era arrivata l’eliminazione con il Borussia Dortmund: nell’antenata Coppa Uefa, però, il top furono i quarti del 1990/91. Il successo sull’Olympiacos lancia l’Atalanta tra le migliori sedici dell’“altra” Europa: l’uscita dalla Champions può trasformarsi in opportunità. Anche perché il prossimo turno potrebbe ancora essere comodo: le big non saranno incrociabili fino ai quarti. Oggi a mezzogiorno, a Nyon, andrà in scena il sorteggio degli ottavi: Toloi e compagni scopriranno con chi se la dovranno vedere. La doppia sfida è dietro l’angolo: 10-17 marzo, andata a Bergamo, ritorno fuori. Già, ma con chi giocherà l’Atalanta?