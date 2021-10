Atalanta, i dati degli infortuni di 5 anni confrontati con le altre big. Il rischio di un trend positivo che inverte la rotta

D a due settimane il destino sembra essersi accanito contro l’Atalanta. Dall’infortunio di Gosens è iniziato un periodo nero, che ha portato in infermeria Toloi, Pessina e, ultimo in ordine di tempo, Djimsiti. Quattro titolari o quasi, assenti contemporaneamente con il risultato di depauperare in modo significativo la squadra, già orfana di Hateboer. Si sono attribuite le colpe un po’ a tutto: interventi scorretti degli avversari, eccesso di partite, impegni della nazionale e il fato avverso. I motivi possono sicuramente essere molteplici e forse a Bergamo eravamo abituati piuttosto bene. Nelle ultime stagioni qualche incidente, qualche assenza, ma non si erano mai vissute situazioni come ora dove in contemporanea si sono fermati parecchi giocatori importanti. La sfortuna sembra quindi avere colpito in modo scientifico la squadra di Gasperini e tutti parlano di periodo nero. Per vedere se la squadra nerazzurra sia più o meno sfortunata abbiamo analizzato le ultime cinque stagioni circoscrivendo questo lavoro alle squadre di vertice, alle famose sette sorelle. L’impegno è stato quindi quello di verificare il numero di infortuni per squadra e loro incidenza anche in base ai giocatori utilizzati. Si tenga conto che sono stati presi in esame tutti i giocatori in rosa, dal campionissimo alla riserva. Per quanto riguarda l’Atalanta compongono quindi questa statistica le partite saltate da Zapata e Ilicic, così come quelle non disputate da Piccini, Rizzo e tanti altri. Questa metodologia è stata applicata anche a tutte le altre formazioni. I dati si riferiscono ai campionati compresi fra il 2016/17 e il 2020/21.