Atalanta, i problemi rivisti nei dati. Gasp: «Subiamo troppo». E i parametri (guarda le 9 classifiche) gli danno ragione

C hampions League da mettere in una scatola, pronta a essere riaperta tra poco meno di tre settimane. Ora l’Atalanta deve pensare solo al campionato, a quella Serie A che la vede ancora oggi tra le prime della classe. Noi di Corner siamo già proiettati alla sfida di domenica, cruciale prima della sosta, in casa contro l’Inter. Torna quindi l’approfondimento statistico che analizza l’evoluzione dei numeri in media per partite delle sette più forti squadre in Italia, che si era fermato alla quarta giornata. Certo, direte voi, andrebbe aggiunto il Sassuolo. Ci stiamo pensando, meglio prima capire quanto potrà durare tra le big del campionato.