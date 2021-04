Atalanta, il 2° posto di Gasp? E’ già realtà, nel girone giocato dal ko col Verona alla vittoria sull’Udinese: ecco i dati

A mici di Corner, è iniziato il rush finale di questa Serie A 2020/21 e l’Atalanta tenta per la terza volta consecutiva nella sua storia di qualificarsi alla competizione più prestigiosa, quella Champions League che porta grande visibilità internazionale e tanti soldi. Facendo un po’ di conti abbiamo confrontato le ultime 19 partite delle prime 7 squadre nella classifica di Serie A, un girone intero per cercare di capire chi è più in salute nel medio periodo. E’ stata esclusa Udinese-Atalanta del girone d’andata che è stata recuperata a gennaio. Inter e Lazio hanno invece una partita in meno che recupereranno rispettivamente contro Sassuolo e Torino. Quella che giocheranno invece Juventus e Napoli mercoledì sera non conta perché andrà collocata a inizio campionato. Vediamo tutti i dati. Ne risulta che l’Inter, pur criticata per il gioco non certo spumeggiante, è una macchina da punti. La squadra guidata da mister Antonio Conte appare in fiducia e lanciata verso lo scudetto, dopo quasi una decade di dominio della Juventus. L’Atalanta, dopo la sconfitta casalinga dell’andata col Verona, i problemi di spogliatoio legati all’affare Gomez, conclusosi come tutti sappiamo, ha trovato la quadratura nel gioco, grazie agli aggiustamenti di mister Gasperini.