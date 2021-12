Atalanta, il 2021 in 5 grafiche interattive. Ecco l’evoluzione della squadra e la certezza: in primavera si accelera

Poi il mercato, la cessione di Romero, i rinforzi. E un’Atalanta che, come sempre nei primi mesi della nuova stagione, ha zoppicato un po’, alternando prestazioni entusiasmante ad altre… da dimenticare. Poco male, perché, come vedremo, il meglio la squadra di Gasperini lo dà in primavera. Fiorisce, in poche parole. Doverosa premessa. Ci sono mesi con partite più semplici, mesi con partite più complicate. Gli avversari cambiano sempre, per questo i grafici vanno sempre contestualizzati: ci indicano una tendenza, non una verità assoluta. Da tenere in considerazione, sfogliando le tabelle, che nel mese di agosto si sono giocate solo due partite, mentre negli altri nove sono state almeno cinque ciascuno. Un primo assaggio di come sono andate le cose ce lo dà l’andamento di gol fatti e gol subiti.