Atalanta, il cassiere tifa Champions (non l’Europa League): gli ottavi di finale valgono tanti milioni: ecco tutti i conti

C irca quattordici milioni di euro: è la somma che l’Atalanta si gioca contro il Villarreal, importo che può crescere ulteriormente nell’ipotesi che i nerazzurri ottengano risultati positivi nella fase ad eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie. Dalle prime cinque partite dell’attuale Champions League l’Atalanta ha già maturato ricavi per 32 milioni di euro: ai 951 mila euro d’incasso per le due gare casalinghe con lo Young Boys e il Manchester United si aggiungono circa 30,9 milioni di euro che dovrebbe pagare l’Uefa. Quest’ultimo importo discende da 15,64 milioni di euro per la semplice partecipazione alla fase a gironi, 2,8 milioni di euro per la vittoria con lo Young Boys, ulteriori 2,8 milioni di euro per i tre pareggi, 4,548 milioni di euro per il coefficiente decennale e 5,1 milioni di euro per la quota del market pool. Ai 32 milioni di euro vanno inoltre aggiunti l’incasso del match con il Villarreal e la quota del market pool che dipende dal numero minimo di partite giocate nella competizione sia dall’Atalanta che dagli altri tre club italiani: questo valore è inversamente proporzionale al cammino di Juventus, Inter ed eventualmente Milan, ossia più queste avanzano minore è l’importo spettante all’Atalanta. Vediamo ora tutti i dettagli.