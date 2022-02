Atalanta, il guaio di Zapata/2 I dati degli infortuni: da migliore di tutte a «così fan tutte», la brutta novità di Zingonia

A talanta-Cagliari, secondo tempo. Entra Duvan Zapata, finalmente: mancava dal 21 dicembre, dalla sfida sul campo del Genoa. Tredici minuti ed è già costretto ad uscire, si teme una ricaduta, si teme un nuovo stop. Non è facile la gestione di un infortunio muscolare, va detto che il colombiano ha rispettato i tempi di recupero della lesione di primo grado, intorno ai ventuno giorni. Un movimento sfortunato - e forse un po’ troppa fretta - terrà il colombiano lontano dal campo per altre settimane, con tutta probabilità. Non una buona notizia, sapendo che in rosa resta solo Muriel - che ha tutt’altre caratteristiche - e Piccoli è stato ceduto al Genoa nel mercato di gennaio. Gli infortuni sono quasi una novità per l’Atalanta di Gasperini, abituata nel corso degli anni ad averne meno delle dirette concorrenti. Come al solito è bene far parlare i dati per capire come e quanto siano cambiate le cose nelle ultime stagioni, dall’arrivo a Bergamo dell’allenatore piemontese al nuovo problema muscolare in cui è incappato Duvan Zapata.