Atalanta, il Mestalla sarà vuoto. Ecco quanto rende (e cosa perde) il Valencia davanti ai suoi 50 mila tifosi

È ufficiale: Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions League, si giocherà a porte chiuse. Una pessima notizia per i tifosi nerazzurri, che da mesi aspettavano con ansia di vivere questa notte da sogno. Ma utilizzando un po’ di cinismo, un lato positivo in questa decisione esiste: il Valencia, a caccia di una storica rimonta, non potrà contare sul supporto del proprio pubblico. Sugli spalti del Mestalla non ci saranno gli atalantini, ma nemmeno 45mila spagnoli inferociti, pronti a spingere la squadra a inseguire l’obiettivo qualificazione. Ma quanto può incidere questa assenza? L’abbiamo ricercata nei numeri.