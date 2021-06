Atalanta, il punto finale sui giocatori in prestito. Delprato bussa alla 1ª squadra. Bellanova da record, ma torna in Francia

E ccoci all’atto conclusivo del racconto riguardante la stagione degli atalantini in prestito. Un’annata che abbiamo seguito costantemente e della quale abbiamo raccontato le criticità e le varie difficoltà emerse. L’ultimo anno è stato purtroppo caratterizzato dai molti infortuni che hanno colpito i ragazzi nerazzurri condizionandone le prestazioni. I più sfortunati sono stati sicuramente Varnier e Tumminello. Entrambi alle prese con vecchi incidenti hanno subìto ricadute che non hanno mai consentito ai due ragazzi di riprendere un percorso calcistico decente. Hanno purtroppo visto più infermeria che campo di gioco anche Mattiello, Bolis, Peli, Heidenreich, mentre una stagione non particolarmente fortunata è stata vissuta da Colley e Da Riva. L’ultimo incappato in problemi fisici, in ordine di tempo, è stato Reca che, a causa di problemi al ginocchio, non ha disputato le ultime gare e non è stato convocato dalla nazionale polacca per la fase finale degli Europei. Raccontato dei diversi problemi fisici passiamo a un veloce cenno ai numeri della stagione. Riguardo ad essi una precisazione: non abbiamo conteggiato nelle prestazioni dei calciatori le gare appartenenti ai diversi playoff e playout. Questo per mettere sullo stesso piano gli atleti e quindi avere ordini di grandezza comparabili. Il super stakanovista dei nostri giocatori è Federico Bergonzi (Feralpisalò) con 3.080 minuti. L’esterno in forza alla squadra bresciana precede il portiere Mazzini (Carrarese) con 2.700 minuti e l’esterno offensivo Elia (Perugia) con 2.500 minuti.