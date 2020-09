Atalanta, il punto sui giocatori in prestito. Già 31 hanno una maglia, e 3 hanno detto «addio» a quella nerazzurra

I l calcio riparte per la stagione 2020/21. I modi non sono esattamente quelli a cui eravamo abituati ma i cambiamenti di date e di modalità si sono resi necessari a causa del momento unico che il pianeta sta vivendo. Cambiamenti anche per il calcio mercato che è ancora in corso e concluderà la sua fase estiva il 5 ottobre. Nel frattempo si sono registrati diversi movimenti in casa atalantina, soprattutto per quanto riguarda i tanti giocatori nerazzurri che sono stati mandati in tutta Italia, e anche all’estero, per farsi le ossa. Alla data del 19 settembre secondo il sito ufficiale della squadra nerazzurra sono 31 i giocatori accasati presso altre società ma che ancora gravitano nell’orbita dell’Atalanta. Di questi, 3 (9,7%) sono presso formazioni di serie A, 10 (32,3%) in squadre di Serie B, 15 (48,3%) militeranno in Serie C e altri 3 (9,7%) sono andati all’estero. Vediamo nel dettaglio il panorama dei nostri giovani.