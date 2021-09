Atalanta, il punto sui giocatori in prestito. Raffica di infortuni in A, ma sorrisi dalla B. E in Germania sta brillando Lammers

R ipartito il calcio è ricominciata anche l’avventura dei nostri ragazzi in prestito presso le varie formazioni calcistiche. Con questo lavoro vogliamo, come negli anni precedenti, misurare e commentare l’inizio di stagione per i giovani nerazzurri. La prima cosa che va sottolineata è che i giocatori atalantini in prestito a formazioni di Serie A non potevano avere un inizio peggiore. Dei sei ragazzi coinvolti ben cinque sono incorsi in infortuni che stanno condizionando le loro prestazioni. Questa spiacevole situazione vede infatti coinvolti: Colley, Reca, Kovalenko, Ruggeri e Sutalo mentre l’unico indenne è Zortea. Diverse situazioni e diverse problematiche, ma tutti stanno facendo, o hanno fatto, i conti con l’infermeria calcistica. Questo ha ovviamente condizionato il loro inserimento nelle rispettive formazioni o a volte ha fermato il positivo avvio di stagione. Questa situazione ha risparmiato in linea di massima le altre categorie anche se va segnalato l’infortunio occorso nell’ultimo turno a Carnesecchi. È ancora presto per avere in quadro della situazione ma le prime informazioni raccontano di un problema muscolare che potrebbe costare al portiere qualche giornata di assenza. Vediamo ora nel dettaglio l’inizio di stagione dei giocatori in prestito.