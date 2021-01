Atalanta, il punto sui giocatori in prestito. Reca e Piccoli le «star», ma in B quanto crescono Delprato e Da Riva. Tutti i dati

Nomi e numeri

Il primatista assoluto a livello di minuti giocati è Reca che in serie A col Crotone ha totalizzato ben 1.418 minuti. Dietro di lui Delprato (Reggina) con 1.335 minuti e al terzo posto Bellanova (Pescara) con 1.102. Reca dimostra di essere un giocatore di affidamento per alcune realtà della Serie A, Delprato si conferma nella sua seconda stagione in Serie B mentre Bellanova, alla sua prima vera esperienza, ha saputo ritagliarsi spazi importanti tanto che voci di mercato lo vorrebbero in Serie A già in questa sessione invernale. Dietro di loro un terzetto con Muratore, Zortea e Da Riva, ognuno di loro ha collezionato fra gli 800 e i 900 minuti. Da sottolineare la prestazione di Da Riva che, al primo anno in Serie B ha saputo imporsi a Vicenza. Dopo un avvio in sordina, dovuto anche al fatto di essere arrivato a fine mercato, è diventato titolare segnando anche tre reti e saltando, solo per problemi fisici, alcune partite. Dietro questo sestetto vi è poi la schiera degli altri ragazzi per i quali vanno fatte alcune distinzioni. Vi sono quelli che pur non essendo alla loro prima stagione da professionisti faticano a diventare titolari e a essere impiegati in modo continuo.

Ci riferiamo a giocatori come: Capone, Mallamo, Carraro che da almeno tre anni giocano in campionati professionistici ma che non riescono a conquistare uno spazio definitivo nelle rispettive formazioni. Si passa poi a quelli che sono alla loro prima esperienza vera in campo professionistico e per loro è quindi comprensibile una fase di adattamento. Si tratta di Colley e Piccoli in Serie A e di Guth e Okoli in Serie B. Colley ha giocato di più rispetto a Piccoli ma l’attaccante bergamasco ha avuto la soddisfazione di realizzare due reti nella massima serie. Guth nel Pescara ha iniziato venendo utilizzato a singhiozzo anche se ultimamente viene impiegato maggiormente. Okoli purtroppo ha giocato solo una partita da titolare, poi alcune mancate convocazioni e solo panchina. Chi lo aveva visto giocare nella Primavera era pronto a scommettere sul ragazzo pensando che al netto di una fase di ambientamento e della sua giovane età (2001) il giocatore avrebbe saputo imporsi in Serie B. Purtroppo non è stato così tanto che anche per lui ci sono alcune voci di un possibile trasferimento.