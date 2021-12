Atalanta, il punto sui prestiti. Dov’è finito Muratore? Poche gioie al Tondela, (Portogallo) e valore crollato. Tutti i dati

A rrivati a inizio dicembre eccoci con il consueto aggiornamento sull’andamento della stagione calcistica per quanto riguarda i giocatori atalantini in prestito. Qualcuno è uscito dall’infermeria mentre altri purtroppo ci sono entrati. Da segnalare la ripresa di Reca, che proprio a Bergamo con lo Spezia ha ritrovato il campo, e ancora in serie A di Colley e Sutalo. Nella parte della lavagna degli acciaccati vanno purtroppo messi i nomi di Latte Lath e Cabezas. Entrambi alle prese con infortuni al ginocchio sono dovuti passare sotto i ferri del chirurgo. Solite foto sorridenti sui social e speriamo per loro che possano riprendere un’attività calcistica normale. Ci sono altri giocatori spariti dai radar come Vido e Varnier ma non vi è evidenza di gravi infortuni. Le loro società di appartenenza parlano genericamente di non disponibilità. La tendenza che era apparsa a inizio novembre appare a fine mese ancora più chiara. Quest’anno la locomotiva dei prestiti è la Serie B. In difficoltà a farsi notare chi gioca in Serie C o all’estero, la categoria cadetta regala soddisfazioni sia in termini di presenza che di minuti giocati.