Atalanta, il punto sui prestiti è un bollettino di guerra: infortuni a raffica. A Peli l’oscar della sfortuna, per Varnier segni di ripresa

L’ Atalanta è un frullatore, partite di Campionato e recuperi, Coppa Italia e prossimamente Champions League, una full immersion di calcio nerazzurro. Attorno all’Atalanta continua però a gravitare il mondo atalantino, quello composto da tutti i giocatori neroazzurri in prestito nei diversi angoli di Italia. Come al solito ce ne occupiamo e cerchiamo di informare i tifosi neroazzurri sulle vicende, le vicissitudini e le evoluzioni di questi ragazzi. È da diversi anni che ci occupiamo dei prestiti atalantini e possiamo assicurare che un “annus horribilis” come questa stagione raramente lo abbiamo incontrato. Tralasciando la vicenda Covid in questa annata sembra non esserci pace per i nostri ragazzi, si passa da un infortunio all’altro, uno guarisce e uno si infortuna e sembra di essere sulle montagne russe. Una lunga catena che incide ovviamente sulla crescita professionale di questi ragazzi. Ultimamente dobbiamo registrare qualche buona notizia per Varnier, tornato a vestire nuovamente la maglia del Pisa, ed Heidenreich che dopo un periodo di fermo per problemi al ginocchio è tornato in campo col Teplice. Per contro vanno segnalati infortuni che hanno interessato altri ragazzi. Piccoli si è bloccato per un problema al bicipite femorale. E poi ancora.