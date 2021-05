Atalanta, il punto sui prestiti. Elia e Peli festeggiano le promozioni in B. Tutti i dati dei 44 giocatori in giro per l’Italia

S iamo agli sgoccioli della stagione calcistica e ci ritroviamo con il consueto appuntamento riguardante i giocatori neroazzurri in prestito alle diverse formazioni. Partiamo con il solito aggiornamento delle condizioni fisiche dei vari atleti. Va detto che non vi sono grandi novità: tutti i lungodegenti sono ancora alle prese con la fase di riabilitazione. Restano quindi ancora ai margini Varnier, Bolis, Heidenreich, Peli, Mattiello e Salvi. Quasi tutti questi atleti sono destinati ad attendere la prossima stagione per riprendere il percorso calcistico bruscamente interrotto quest’anno. Da segnalare il timido percorso di ripresa di Tumminello, che è stato schierato per un tempo con la primavera spallina, e il ritorno a una certa continuità di utilizzo da parte di Da Riva. Passando alla cronaca è doveroso segnalare che due nostri ragazzi di Serie C hanno visto la propria formazione promossa in cadetteria. Si tratta di Peli (Como) e Elia (Perugia). Il primo è passato ai lariani nel mercato di gennaio e dopo un bell’inizio ha visto la stagione terminata a causa di un infortunio al ginocchio; quindi accanto alla gioia della promozione c’è per lui la preoccupazione di poter tornare al meglio. Elia al contrario ha vissuto un’annata da incorniciare. Voluto a Perugia dall’allenatore Caserta (ex atalantino) ha disputato un ottimo campionato risultando spesso protagonista e siglando otto reti. Ciliegina sulla torta domenica scorsa ha realizzato la prima delle due marcature che hanno regalato la vittoria ai grifoni umbri.