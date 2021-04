Atalanta, il punto sui prestiti. I tre big? In A Reca, in B Bellanova, in C Bergonzi. E l’exploit di Piccoli, «meglio» di Kulusevski

L’ Atalanta è ormai allo sprint finale del suo campionato, e insieme a lei sono impegnati tutti i ragazzi nerazzurri in prestito ad altre formazioni. Per ognuno di loro si tratta delle ultime possibilità per migliorare la stagione o, in alcuni casi, per riuscire a invertite una rotta negativa e cercare di raccogliere qualche soddisfazione personale. Va anche ricordato che molti di questi calciatori saranno impegnati in play-off e play-out di categoria, e quindi per loro la stagione entra davvero nel momento più caldo. Iniziamo il resoconto con un rapido aggiornamento sulle condizioni fisiche dei nostri ragazzi. La notizia positiva riguarda il ritorno di Da Riva che, dopo un periodo di assenza per problemi fisici, nelle ultime due giornate ha ritrovato il campo. Come contraltare va segnalato il nuovo stop di Tumminello, che deve fare i conti con un versamento al ginocchio interessato dal precedente infortunio. Per gli altri lungodegenti (Heidenreich, Bolis, Varnier, Peli) non vi sono particolari novità. Se invece parliamo di calcio va segnalata la crescita di Okoli (Spal) e Guth (Pescara). I due difensori, pilastri della Primavera atalantina 2019/20, dopo un inizio difficile hanno ora trovato presenze e rendimento; infatti il ragazzo in prestito alla Spal sabato scorso ha siglato il suo primo gol da professionista regalando alla formazione di Ferrara la vittoria in quel di Lecce (1-2). La strada è ancora lunga ma essere riusciti a conquistare il posto da titolare consente ai due ragazzi di potersi mettere in luce anche e soprattutto in prospettiva futura.