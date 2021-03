Atalanta, il punto sui prestiti. Il boom di Piccoli e il caso di Santopadre (che arrivò con Mancini): unico a 0 minuti giocati

Cronaca e numeri

Compiuto l’aggiornamento sulla situazione sanitaria dobbiamo subito dire che aumentano le soddisfazioni calcistiche riguardanti i nostri ragazzi. Innanzitutto vanno segnalate le convocazioni dei nostri Under 21 per la fase a gironi della fase finale, che si svolge in questi giorni in Slovenia. I tre ragazzi convocati sono: Carnesecchi (Cremonese), Bellanova (Pescara) e Delprato (Reggina). I difensori sono i due nostri giocatori col maggior numero di minuti disputati in serie B, mentre per Carnesecchi è la conferma che gli sono bastate poche gare per mettersi in evidenza e conservare il posto da titolare in nazionale. Sempre restando ai giovani in serie B vanno segnalati i progressi di chi sembrava essere rimasto ai margini delle proprie formazioni. Ci riferiamo soprattutto a Guth e a Okoli. Il brasiliano ha ormai conquistato il posto da titolare a Pescara e salvo qualche avvicendamento naturale scende regolarmente in campo.