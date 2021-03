Atalanta, il punto sui prestiti. Le doppiette di Latte ed Elia e soprattutto la «rivincita» di Carnesecchi: da ignorato a titolare in B

F ra i mille impegni dell’Atalanta eccoci al consueto appuntamento riguardante i giocatori atalantini in prestito nelle diverse formazioni sparse per la penisola. Il nostro viaggio inizia necessariamente dalla situazione infortunati. Rispetto all’ultimo aggiornamento vanno purtroppo segnalati due nuovi casi, quelli di Colley e Muratore. Per entrambi si parla di problemi al ginocchio e i tempi di risoluzione appaiono ancora incerti. Sicuramente non si tratta di incidenti di veloce guarigione e purtroppo per loro si prospetta un finale di stagione ai margini degli avvenimenti agonistici. Per gli altri non vi sono molte novità: Varnier per i problemi al ginocchio alterna convocazioni ad assenze, Da Riva manca ormai da un po’ di tempo, Mattiello è in ritardo di preparazione a causa dell’infortunio patito a inizio stagione; Bolis, Heidenreich e Peli sono ancora in fase riabilitazione. Si sta invece riprendendo Piccoli, che è tornato in panchina, e Tumminello alla Spal è sceso in campo per un breve spezzone di partita. Ora vediamo tutti i dati.