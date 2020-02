Atalanta, il ranking vola: ora il punteggio vale la terza fascia nei sorteggi (e l’Inter è a un passo)

G razie al successo sul Valencia l’Atalanta ha incrementato il suo ranking Uefa quinquennale, raggiungendo quota 29,5 punti. Avesse avuto questo punteggio in estate, al momento del sorteggio dei gironi, sarebbe stata in terza fascia: la Lokomotiv Mosca, prima della quarta fascia, aveva infatti 28,5 punti. Finendo in terza fascia, il club nerazzurro sarebbe stato sorteggiato con un club della prima fascia (i campioni nazionali degli 8 Paesi più forti), una della seconda e uno della quarta, quest’ultima composta dai club sulla carta più deboli. Non a caso sono approdate agli ottavi 7 squadre della prima fascia, 5 della seconda, 2 della terza e 2 della quarta: oltre all’Atalanta l’impresa è riuscita al RB Lipsia. I tedeschi avevano però 22 punti di coefficiente, oltre 7 in più dell’Atalanta (14,945) che delle 32 squadre ai gironi era penultima per il coefficiente, davanti al solo Lille.