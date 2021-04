Atalanta, il vivaio sorride: per le convocazioni in Under 21 questa è già una stagione da record. Tutti i dati

I l 15 marzo il CT della Nazionale italiana Under 21 Nicolato ha diramato le convocazioni per la fase finali a gironi che si sarebbero disputate a fine mese in Slovacchia. Dei 23 giocatori chiamati tre sono atalantini: Carnesecchi (Cremonese), Delprato (Reggina) e Bellanova (Pescara) e i primi due sono cresciuti calcisticamente a Zingonia. A molti tifosi atalantini questa rappresentanza è sembrata scarna e alcuni hanno espresso il pensiero che fosse il termometro di una certa crisi del nostro settore giovanile. Partendo dal dato numerico che racconta come tre convocati su 23 rappresentino comunque un più che discreto 13% vanno fatte alcune considerazioni confrontandosi col passato. Per questo abbiamo preso in esame le convocazioni e le presenze, in Under 21, dei nostri ragazzi partendo dalla stagione 2011/12 sino ad arrivare a quella in corso (2020/21). Va precisato che la stagione scorsa si è fermata, a causa del Covid, a febbraio 2020 e che quella in corso arriva a misurare le gare sino a fine marzo 2021. Il termine stagione si applica da agosto, mese nel quale parte ufficialmente l’annata dell’Under 21, sino a giugno dell’anno successivo, che è il l’ultimo mese di attività. Da precisare inoltre che non abbiamo preso in considerazioni convocazioni per stage e le conseguenti partite. Al fine dei nostri calcoli sono state analizzate solo le partite ufficiali con altre rappresentative straniere, fossero esse amichevoli o incontri per gli Europei. Ora vediamo tutto nel dettaglio, con l’ausilio di tre infografiche riassuntive.