Atalanta, in 10 anni stipendi quasi triplicati. Ma spende bene: 3ª in classifica, solo 13ª per ingaggi

N el calcio moderno è difficile occupare le posizioni di vertice della classifica spendendo poco per gli stipendi: solitamente infatti i contratti firmati con i calciatori riflettono l’abilità e le prestazioni fisiche che sono in grado di offrire. Come se non bastasse i club più ricchi e blasonati dispongono di una rosa molto più ampia, e quindi onerosa, delle cosiddette provinciali. Non a caso le due principali pretendenti allo scudetto di quest’anno sono anche le società con il monte ingaggi più alto: 294 milioni di euro per la Juventus, 139 milioni di euro (quindi meno della metà) per l’Inter. Parliamo di valori lordi. Le prime 9 squadre in classifica alla sosta sono anche le prime 9 per monte stipendi, con un’unica ma significativa eccezione: l’oculata Atalanta al posto dello scialacquatore Milan. Vediamo tutti i dati.